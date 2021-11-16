نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص 100 دولار القطرية شهر نوفمبر 2021 ” تم التفعيل ” تعرف هنا ألية الاستعلام والتعليمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعينا عبر موقعكم ثقفني، يسعدنا أن نكون معكم الآن من خلال هذا المقال عن، رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر نوفمبر 2021، التي تصرف للمتعففين والمستورين في محافظات قطاع غزة، لتعينهم على تحمل أعباء الحياة وتكفيهم السؤال لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، منحة قطر لمواطنين القطاع تصرف منذ فترة عن طريق التعاون بين اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وهيئة الأمم المتحدة، وتستهدف تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة في محافظات القطاع، ونحن من خلال هذا المقال سنوافيكم بألية الاستعلام عن المنحة، وكافة التفاصيل التي تدور في أذهانكم بخصوص المنحة فتابعونا عبر موقعكم المتميز ثقفني في داخل القطاع.

رابط فحص 100 دولار شهر نوفمبر 2021

كما هو معروف في جميع المنح التي سبق صرفها يوجد 300 مركز، منشرة في محافظات القطاع من مكاتب بريد ومراكز تجارية معلومة للمستفيدين، وفي ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وتلك الأماكن معتمد ويمكن من خلالها صرف المنحة والتي يشرف عليها الصندوق القطري والأمم المتحدة، وفيما يلي ألية الاستعلام عن المنحة.

أسماء المشمولين بمنحة أل 100 دولار القطرية

يمكن لكل من سجل للحصول على المنحة والبالغ عددهم نحو 95 ألف أسرة، الاستعلام الإلكتروني عن طريق أتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية من هنا. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. الضغط على زر أستعلام للتعرف على الدعم وسوف تصلك رسالة نصية على جوالك توضح ألية الصرف.

موعد صرف منحة 100 دولار شهر نوفمبر

أعلن السيد محمد العماري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة بالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، سوف تبدأ من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ر2021/11/16 في الثامنة صباحاً، في صرف المنحة للمستحقين ويستمر الصرف لمدة 10 أيام كاملة.

رابط فحص 100 دولار القطرية

كما أعلنت اللجنة المشرفة على عملية التوزيع، أن أي فرض تواجهه أي عقبات أو مشاكل في عملية الصرف، عليه زيارة مقر وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في أوقات الدوام الرسمية، والإستفسار عن عدم الصرف وسوف يتم توضيح كافة الأمور له عن عدم الصرف.