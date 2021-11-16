mg.hakomitna.ly مراجعة طلب منحة دعم الزواج للذين قاموا بالتسجيل من قبل في منظومة دعم الزواج التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني، الحكومة المؤقتة حاليا، لتقديم الدعم اللازمة والذي يقدر قيمته بمبلغ 40 ألف دينار ليبي لجمي الشباب المقبلين على الزواج وتوقفهم نفقاته، وذلك دعما من الدولة للشباب المقبلين على الزواج بالمبالغ النقدية المناسبة لهم، على أن يتم وضع عدد من الشروط والمعايير الخاصة لاستلام هذه المبالغ النقدية والتي يتم تطبيقها على كلا الزوجين، الفتى والفناة، المقبلين على الزواج، وذلك لضمان وصول هذا الدعم إلى الشباب المستحقين له للتأكد من نجاح المنظومة وعدم إهدارها أو التلاعب بها.

برقم القيد mg.hakomitna.ly مراجعة طلب منحة دعم الزواج الليبية 2021 بقيمة 40 الف دينار

وتأتي المنحة المقدمة من حكومة الدبيبة من أهم ما يتم تقديمه في الفترات الأخيرة لدعم المواطن الليبي وخاصة الافراد الراغبين في استكمال الدين والزواج، وذلك لتخطي عقبات ونفقات الزواج التي قد تكون عائقا يحول بين الشاب وإتمام عملية الزواج وأيضا لمحاربة العنوسة بين كلا الجنسين والتي بدأت تتفاقم في المجتمع الليبي في السنوات الأخيرة، والتي تؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية وإهدار طاقة الشباب الوطنية، ويكون تقديم يد العون للراغبين في استكمال الدين والمقبلين على الزواج تأكيدا على دور الدولة في حياة أفرادها وأيضا لاستكمال السلسلة الاجتماعية بالشكل الطبيعي اللائق بالفتى والفتاة الليبيين الذين يعيشوا على تراب هذا الوطن ويستحقوا الحصول على مساعدته والدعم المادي والعيني منه.

التسجيل الأول في رابط دعم طلبات الزواج

أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة الدبيبة منذ حوالي شهر عن إطلاق رابط التسجيل الإلكتروني للراغبين والمقبلين على لزواج، وقام الآلاف من المقبلين على الزواج بالتسجل بعد اتباع الشروط اللازمة للحصول على مبلغ 40 ألف دينار، وقامت الوزارة بإغلاق باب التسجيل وعادت من جددي لفتح باب التسجيل الإلكتروني للشباب، وذلك فقط للذين قاموا بالتسجيل من قبل ولم يحصلوا على فرصة ويكون من حقهم الآن عودة تفعيل طلبات الحصول عليه، بينما لم يتم فتح باب تسجيل جديد حتى الآن للحصول على هذا الدعم.

يجب أن يون الراغب في الحصول على الدعم النقدي من وزارة الشباب أن يكون من الجنسية الليبية.

يكون الزوجين من الجنسية الليبية وليس فقط أحدهما.

لا يشترط العمر في التسجيل حيث يكون من حق العديد من الأعمار التسجيل.

يجب أن يكون الزوجين قد تم عقد قرانهما ولديهما ما يثبت ذلك.

شروط الحصول على 40 ألف ديناركيفية مراجعة طلب منحة دعم الزواج الليبية 2021 mg.hakomitna.ly مراجعة طلب منحة دعم الزواج

أعلنت وزارة الشباب أن المسجلين في رغبات الحصول على منحة الزواج من قبل هم فقط من حقهم التسجيل الإلكتروني للحصول على الأربعين ألف دينار الآن، ويكون تقديم طلب المراجعة باتباع الخطوات التالية: