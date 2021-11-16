الليرة التركية تواصل "الغرق" وتفقد 27 % من قيمتها

استمر مسلسل هبوط الليرة التركية ليلقي بظلاله على حياة المواطن التركي، فالليرة هبطت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأميركي لتفقد بذلك أكثر من ربع قيمتها هذا العام.
وذلك في ظل الضغوط السياسية على البنك المركزي والذي خفض معدل الفائدة مرتين متتاليتين بأكثر من التوقعات لأسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضي.
فاليوم الثلاثاء، تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.14 مقابل الدولار، متأثرة بتوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الأسبوع.
وتتزايد التوقعات بأن يتجه المركزي التركي إلى خفض معدل الفائدة إلى 15 في المئة من 16 في المئة خلال اجتماع البنك يوم الخميس المقبل.
ويزيد هبوط الليرة من الأعباء على الشركات والحكومة التركية لسداد ديونها الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار والتي تستحق خلال آخر شهرين العام الجاري.
وبهذا تكون الليرة التركية قد تراجعت بنسبة 27 في المئة مقابل الدولار هذا العام.
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