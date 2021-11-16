covax.moph.gov.lb رابط استمارة حجز لقاح كرونا في لبنان وذلك كما قامت وزارة الصحة في لبنان بالإعلان عن إتاحة رابط حجز وتسجيل الحصول على الفاكسين لجميع المراحل العمرية، وفق الاشتراطات العامة للحصول على الفاكسين، حيث يون على الراغبين في التسجيل الإلكتروني اتباع خطوات التسجيل الإلكتروني اللزمة واتباع المواعيد المقررة لهم والأماكن التي يتم الحصول على اللقاح فيها، على أن يكون على الكبار والصغار الالتزام بالإجراءات قبل الحصول عليه وبعد الحصول وفق الاشتراطات التي سنقوم بطرحها في هذا المقال، كما قامت وزارة الصحة بتفعيل عدد من الروابط للحجز والتسجيل وتعديل البيانات وكذلك لتغيير المواعيد ليكون على جميع المواطنين الحصول على الفرص المناسبة لهم دون إخلال.

covax.moph.gov.lb رابط استمارة حجز لقاح كرونا vaccine في لبنان عبر موقع وزارة الصحة

ظهر فيروس كرونا في لبنان كما ظهر في جميع دول العالم وقد قامت كل دولة بالإجراءات المطلوبة منها لضمان عدم انتشاره بشكل كبير بين شعبها، وبعد تفشيه بشكل كبير بأغلب دول العالم اصبح من الاستحالة القضاء النهائي عليه وعكفت الدول الكبرى وشركات الأدوية العالمية على الاختبارات والتجارب حتى حصل العالم على لقاحات مضادة للفيروس في بداية 2021، وتم توزيع اللقاحات بأنواعها المختلفة على دول العالم ومنها الدولة اللبنانية، ويكون الحصول على هذا اللقاح حسب عدد من الظروف والإمكانيات التي تيسر على كل دولة الحصول عليه، ويتزامن الحصول عليه اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والإغلاقات على المناطق المصابة أو الموبوءة، كما يتم عزل الحالات الخطرة والإصابات الخطيرة في العناية المركزة والحصول على بروتوكول علاج خاص، كما تقوم وزارة الصحة بتحديده.

فيروس كرونا في لبنان

ارتفعت أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا في السنوات الأخيرة وخاصة بعد تراجع المستوى الصحي في الدولة بسبب العديد من العامل الاجتماعية والاقتصادية، وتقاوم الدولة العديد من الأزمات للنهوض من جديد، حيث يتم عمل حكومة جديدة والتشديد على كل وزير للقيام بمهامه في ظل تلك الظروف، وقامت وزارة الصحة بالحصول على أعداد من اللقاحات في ظل تفشي الفيروس بأرقام غير مسبوقة بين الشعب، ويكون على الجميع من جميع الأعمار التسجيل الإلكتروني بالموقع لتحديد الوقت والتاريخ للحصول عليه.

كيفية التسجيل للحصول على الفاكسين