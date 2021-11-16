رابط نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين etec.gov.sa عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب

نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين تعتبر هذه الاختبارات هي احد الوسائل التي يتم من خلالها رفع مستوي أداء المعلمين، وأيضا من خلال هذه الاختبارات يتم التأكد من كفاءة المعلم، وتحديد هل يمتلكون الكفاءة المهنية المطلوبة أم لا، وفي هذا المقال سنقوم بعرض أنواع اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وأيضا طريقة الحصول علي نتائج هذه الاختبارات.

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​للحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين يتطلب الخضوع إلى هذا الاختبار الذي يتكون من جزئين وهم:

الجزء الأول: وهو يكون عبارة عن اختبار تربوي عام ويشترك في هذا الاختبار جميع المعلمين.

الجزء الثاني: فهو يكون عبارة عن اختبار تخصصي ويتم وضع لكل تخصص اختبار، حيث يبلغ عدد التخصصات التي تم اعتمدها داخل في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

تعمل وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية لتحسين جودة التعليم، وأيضا تحسين مهارات المعلمين والمعلمين وذلك من خلال اختبارات التي يتم وضعها للحصول علي الرخصة المهنية، وتعتبر هذه الاختبارات هي مقياس مدى قدرتهم على استخدام طرق التدريس الحديثة والمناسبة للفئة العمرية التي يتم التدريس لها، وأيضا تحديد مدى كفاءتهم في تعليم الطلاب والطالبات، ويمكنك الدخول لهذه الاختبارات من خلال استخدام رابط دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين للتسجيل وإدخال البيانات المطلوبة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: عليك بالدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك من خلال محرك البحث جوجل

ثانيا: ثم عليك بعد ذلك تسجيل الدخول في الخطوة التالية من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد أو استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها عند التسجيل من قبل.

ثالثا: عليك بعد ذلك بالانتقال إلى الملف الشخصي، ثم بعد ذلك عليك باختيار تبويب الاختبارات.

رابعا: عليك بعد ذلك بالضغط على كلمة سجل الآن كما يظهر لك، وعليك أن تقوم بتعبئة البيانات المطلوبة.

خامسا: عليك بعد ذلك بتحديد المكان المطلوب من لأداء الاختبار والموعد المناسب أيضًا، وعليك بعد ذلك بتسديد قيمة رسوم الاختبارات، وذلك من خلال استخدام البطاقة الائتمانية أو نظام سداد السائد في الوقت الراهن في المملكة.

استعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يمكن معرفه نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين فور ظهورها وذلك من خلال موقع هيئة تقويم التعليم، ويتم معرفه النتائج من وذلك من خلال الملف الشخصي للمعلمين والمعلمات، وتستمر صلاحية هذه الرخصة لمدة خمس سنوات من وقت ظهورها ثم بعد ذلك يتم تجديدها، وذلك عن طريق سداد قيمة الرسوم وهي 100 ريال سعودي فقط.