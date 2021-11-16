أخبار اليمن : ماذا يحدث لصحتك عند الإفراط بتناول البيض.؟

ماذا يحدث لصحتك عند الإفراط بتناول البيض.؟
يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات بما في ذلك حمض الفوليك، إضافةً للفسفور والسيلينيوم والمغنسيوم والزنك من بين معادن أخرى كثيرة، ويسهل تحضيره واستهلاكه بمختلف الأشكال والوصفات بما يجعله خياراً شهيراً عالمياً. ولكن ماعلاقة الإفراط بتناوله بسرطان البروستاتا؟
كشفت دراسة حديثة أوردت نتائجها صحيفة تايمز أوف إنديا، أن البيض، الذي يعد جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة كبيرة.
وقد أثبتت الدراسة أن الإفراط في تناول عنصر الكولين، الموجود في البيض، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70%.
وذكرت الدراسة، أن الاستهلاك اليومي الموصى به من الكولين هو نحو 450 ملجم في اليوم للبالغين، وهي الكمية الموجودة في ثلاث بيضات. وتعتبر اللحوم والدواجن والحليب أيضًا مصادر غنية بالكولين.* وكالات
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