جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وبريطانيا ستُشددان إجراءاتهما ضد مهربى المهاجرين، وذلك بعد حديثه مع نظيرته البريطانية بريتى باتيل، الليلة الماضية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا وبريطانيا تعلنان إجراءات جديدة ضد مهربى المهاجرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.