فرنسا تتهم بيلاروسيا بتدبير «مسرحية مروعة» على حدود بولندا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال: "إنهم يأخذون آلاف المهاجرين اليائسين، يحشدونهم عند الحدود، يلتقطون بأنفسهم الصور بهدف إثارة انقسامات بيننا وشرذمتنا فى أوروبا، وبث الخوف بين الأوروبيين".
ولدى سؤاله عما إذا كانت باريس تؤيد بناء بولندا للجدار الحدودى، أبدى المتحدث الفرنسى تضامن بلاده مع وارسو، مؤكدًا أنه "لا يعود لنا إعطاء دروس لدول تواجه أوضاع كهذه".
وشدد أتال على أن "أوروبا موحدة منذ بدء هذه الأزمة"، مضيفًا أن التكتل يعمل مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على نظام بيلاروس.
وفى تعقيبه على المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسى إيمانويل ماكرون، والروسى فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، قال آتال: "اتفقا على تدابير لقطع الطرق التى يستخدمها المهرّبون، وخصوصًا للسماح للمفوضية السامية للاجئين بالتدخل.. وتنظيم عمليات عودة إنسانية للاجئين".
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت اليوم الثلاثاء، بين القوات البولندية وآلاف المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا، فى أثناء محاولتهم اختراق الحدود إلى بولندا، حيث استخدم الجيش البولندى الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين.
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