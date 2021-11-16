الالتحاق بعائل فى الكويت من أكثر الشروط التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الذين يرغبون في العودة إلى عوائلهم بالكويت. حيث أن كل من المملكة العربية السعودية، والكويت يفرضان الكثير من إجراءات السلامة الكبيرة. ومن هذا المنطلق يرغب كل مواطن في التعرف على الشروط الجديدة حتى يتمكن الوافدين من العودة إلى بلادهم.

الالتحاق بعائل فى الكويت

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن العائد إلى عائله في الكويت، من بينها كل من:

يجب أن يقدم الشخص طلب إقامة موقع من الكفيل.

إلى جانب تقديم سنه الدخول الأصلية، والمستندات التي دخل بها إلى الكويت.

كما يجب أن يقدم الشخص شهادة صحية تفيد أنه خالي من الأمراض.

يجب ان يقدم الشخص جواز السفر الساري، إلى جانب عدد 2 صورة شخصية له.

ومن جانب آخر، يجب أن يقدم صورة الهوية الوطنية للشخص الكفيل.

كما يجب أن يقدم الشهادة أو الملف الصحي الخاص به.

وعلى نفس السياق، يجب أن يكون لدى الشخص الصحيفة الجنائية الخاصة به من الكويت، وبكفيله في الكويت.

أما في حالة كان الشخص متزوج، يجب أن يقوم بإحضار صورة من عقد الزواج الخاص به.

كيف يتم التسجيل ليتم الإلتحاق بالعائل في الكويت؟

بعد التعرف على طريقة الالتحاق بعائل فى الكويت من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.

بعد ذلك، يتم الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

يقوم المواطن بالضغط على زر “تسجيل التحاق بعائل أول مرة”.

بعد ذلك، يتم إضافة الرقم المدني الخاص بالمواطن، أو رقم الهوية العائلية، أو رقم جواز السفر الساري.

إضافة الرقم المدني الخاص بالعائل.

بعد ذلك، يتم الضغط على استمرار، حيث يتم الضغط على زر “الموافقة على الشروط والأحكام”.

يكون بذلك قد إنتهى المواطن من التسجيل للحاق بعائل الكويت.

رسوم الإقامة والإلتحاق في الكويت

هناك بعض الرسوم والمصروفات التي يجب على المواطن دفعها، وذلك حتى يتمكن من الدخول إلى الكويت، ومن بينها: