ما هو رقم بنك الراجحي للمساعدات السريعة والمختلفة لعملاء البنك في المملكة العربية السعودية

ما هو رقم بنك الراجحي للمساعدات السريع و المختلفة لعملاء البنك يعد من أهم الأرقام التي تم إصدارها من قبل بنك الراجحي بهدف تقديم المساعدات الفورية والمختلفة لعملاء البنك في المملكة العربية السعودية لأن بنك الراجحي يسعى دائما بشكل كبير لتقديم العديد من الخدمات المصرفية المختلفة لقطاع كبير من المواطنين عن طريق المساعدات بدلا من ذهاب العميل بنفسه و تحمل التعب والمشقة إلي مصرف الراجحي.

رقم بنك الراجحي للمساعدات الفورية

يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك العريقة في المملكة العربية السعودية ودائما يقدم العديد من الخدمات ومن أهم هذه الخدمات خدمة تقديم رقم مواحد و خاص بجميع المساعدات المختلفة التي تمكن العملاء من الوصول إلي المصرف للاستفسار أو الشكاوى أو الإبلاغ عن سرقات بشكل سريع و من هذه الخدمات الأتي:

استقبال مختلف أنواع الشكاوى.

خدمة الاستفسارات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار.

تقديم واستكمال بعد الخدمات المصرفية عبر شبكة الأنترنت.

يقدم بنك الراجحي خدمة الإبلاغ عن السرقات بشكل فوري واتخاذ القرارات والاجراءات الهامة لذلك.

القيام بحل جميع المشاكل التي تخص الحسابات الخاصة بعملاء البنك.

لذلك تم تحديد الرقم الموحد وهو920000084 والذي يمنح العميل فرصتين وهي أن يحصل على كلمة مرور جديدة من خلالها يستطيع الدخول إلى حسابه الخاص أو أن يعمل على التسجيل في خدمات الهاتف المصرفي.

أرقام بنك الراجحي المجانية للتواصل مع العملاء

جميع عملاء بنك الراجحي السعودي يهتمون لمعرفة الأرقام المجانية التي تهتم بخدمة جميع العملاء طوال اليوم لتنفيذ كل الخدمات المتاحة بكل سهولة ويسر وهذه الأرقام كالاتي:

تم تخصيص هذا الرقم لكل عملاء بنك الراجحي بدون استثناء وهو920003344. قد حدد مصرف الراجحي رقم مخصص لعملاء البنك الجدد وهو8001241222. حد البنك رقم مميز لعملاءه المميزين فقط وهو8001248880. قدتم تحديد رقم هاتف خاص لتقديم البلاغات عن السرقات والاحتيال و ضياع البطاقة وهو8001244455.

رقم بنك الراجحي الخاص القروض الشخصية

أرقام بنك الراجحي الموحدة والمخصصة لخدمة العملاء كثيرة لا تنتهي وهامة دائما تسعى إلي خدمة تمويل المواطنين السعوديين والوافدين ومن أهم مزايا ما يلي:

يمكن للعميل الاستفسار ومعرفته الشروط الخاصة بالتمويلات والقروض الشخصية دون الذهاب إلي البنك من خلال الاتصال على رقم بنك الراجحي الخاص بالقروض الشخصية.

إتاحة بنك الراجحي للعميل أن يتقدم بطلب خاص يوضح فيه رغبة في الحصول على قرض خاص من بنك الراجحي.

وتتم هذه المزايا من خلال هذا الرقم وهو 8001241222.

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي

أتاح مصرف الراجحي للعملاء الجدد تسجيل بياناتهم في خدمة الهاتف المصرفية بالإضافة إلي إعادة تسجيل البيانات الخاصة بالعملاء المشتركين مسبقا في هذه الخدمة والسبب يرجع لذلك فقدهم كلمه المرور ويتم ذلك من خلال الطريقة الأتية: