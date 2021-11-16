الداخلية المصرية تعلق على واقعة "اللص المقيد بعمود كهرباء"

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، تفاصيل واقعة القبض على لص وتقييده بعمود كهرباء وحلق شاربه، من قبل أهالي إحدى المناطق.
وقالت الداخلية المصرية إنها رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول "تمكن الأهالي من ضبط لص وربطه بأحد أعمدة الإنارة وحلق شاربه بالفيوم".
وأوضحت أن فريق الفحص الأمني توصل إلى وجود بلاغ لقسم شرطة أول الفيوم من تاجر ملابس جاهزة متجول، يفيد بأنه "ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالشروع في سرقة بعض الملابس المعروضة، بالدراجة النارية الخاص به".
وبانتقال أجهزة الأمن لموقع البلاغ تبين قيام متهم بالشروع في محاولة سرقة التاجر المشار إليه، إلا أنه تمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي وعثر بحوزته على سلاح أبيض، وتحفظ عليه التاجر بربطه بأحد أعمدة الإنارة خشية هروبه.
وقالت الداخلية إن الفحص توصل إلى عدم صحة ما جاء بشأن حلق شارب المتهم، وأنه وقت وصول القوات الأمنية وجدت المتهم متحفظ عليه من دون توثيقة بأحد أعمدة الإنارة، حيث كان قد تم فك وثاقه قبل وصول القوات.
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