طريقية الاكتتاب في اكتتاب ميدغلف 1443 من أبرز ما يتم البحث عنه بعد الإعلان عن بدء الاكتتاب في شركة المتوسط الخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أو “ميدغلف”، وهي من أكبر الشركات المخصصة في التأمين التعاوني في السعودية، تعمل على توفير خيارات شاملة لكل منتجات التأمين الخاصة بالأفراد أو المنتجات.

اكتتاب ميدغلف 1443

أعلنت شركة ميدغلف عن بدء اكتتاب أسهم حقوق الأولوية، بداية من الاثنين 15-11-2021، وتنتهي يوم 22-11-2021، وتستمر مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بهدف زيادة رأس المال الشركة من 700 مليون ريال لـمليار و500 ألف مليون ريال، وتكون الأحقية للمساهمين الذين تم قيدهم بسجل المساهمين الموجود بمركز الإيداع.

سعر اكتتاب ميدغلف 1443

تبلغ قيمة السهم الواحد 10 ريال ويذكر أن الشركة طرحت سلفًا 20 مليون سهم بقيمة 10 ريال لكل سهم بنسبة زيادة تصل 44.4%. وأعلنت الشركة أنها تستهدف زيادة عدد أسهم رأس المال المدرجة من 45 مليون سهم لـ 65 مليون سهم .

كيفية الاكتتاب في اكتتاب ميدغلف 1443

يمكن الاكتتاب في أسهم شركة ميدغلف عبر مجموعة المصارف المشاركة ومنها مصرف الراجحي بالخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى تطبيق الراجحي من الجوال.

تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري وكتابة الرمز المُرسل لك على الجوال ثم النقر على التالي ثم اختر الوضع المالي من القائمة الرئيسية.

ثم النقر على خيار الاشتراك ومنه الاشتراط في الاكتتاب واختر شركة ميدغلف من القائمة وحدد عدد الأسهم التي تريد شراءها ودفع الرسوم ثم تقديم طلبك.

الاكتتاب عبر الصراف الآلي:

يمكن الاكتتاب أيضًا عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي بالخطوات الآتية:

التوجه لأقرب جهاز صراف آلي ثم أدخل بطاقة الراجحي .

قم بكتابة الرقم السري وتأكيد الدخول لحسابك من الجوال.

من القائمة الرئيسية أختر عمليات أخرى.

انقر على اكتتاب ثم شراء الأسهم وحدد العملة المطلوبة ثم الاكتتاب العام واختر الشركة وعدد الأسهم وأكد على دفع قيمة الأسهم التي قمت بشراءها ثم تأكيد عملية الشراء.

بذلك تكون قد انتهيت من الاكتتاب في شركة ميدغلف.

من شروط الاكتتاب في الراجحي أن تمتلك حسابًا استثماريًا بالمصرف ويكون لديك بطاقة صراف آلي مفعلة، والاشتراك في خدمة المباشر أفراد، وتكون سعودي الجنسية.