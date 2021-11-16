تردد قناة الواقع السعودية نايل سات وعرب سات Alwaqie

تردد قناة الواقع السعودية نايل سات وعرب سات، حيث يستعلم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من مواطنين ومقيمين عن التردد الجديد لقناة الواقع، حيث يتم بث هذه القناة من داخل المملكة العربية السعودية، وتتنوع القناة في تقديم برامجها التي تستهدف الوصول إلى الشباب، وجميع فئات المجتمع السعودي، فهي واحدة من القنوات التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتحرص قناة الواقع علي التواجد المستمر والانتشار بصورة متميزة من خلال المواقع الإلكترونية، حيث يمكن مشاهدة القناة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب وغيرها من الوسائل الأخري، علاوة علي ذلك يتم بث التردد الجديد لقناة الواقع من خلال أفضل أداء للبث وهي HD، وسوف نوضح تردد قناة الواقع السعودية.

تردد قناة الواقع السعودية

قناة الواقع السعودية قد وضحت عن بأن هناك تغيير في الترددات التي تخص القناة من خلال الأقمار الصناعية المتنوعة، وذلك حتي يتم تحقيق أفضل مشاهدة لجميع المتابعين، والعمل علي بث القناة بدون تشويش أو تقطيع طوال الوقت، وتهتم القناة كل فترة زمنية بتجديد الترددات الخاصة بها حرصاً منها علي متابعة جميع برامجها بدون أي مشاكل، حيث يمكن للمشاهدين ضبط الترددات الجديدة وهي:

القمر الصناعي: نايل سات أو عرب سات.

تردد القناة: 10727.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

برامج قناة الواقع بالسعودية

تقدم قناة الواقع العديد من البرامج المختلفة والهادفة، ومن خلال هذه البرامج أصبحت القناة تمتلك أكبر نسبة متابعة بالسعودية وبالوطن العربي، حيث يبحث الكثير عن تنزيل تردد قناة الواقع بسبب ما تقدمه من برامج تخص كل منزل، ومن أبرز هذه البرامج (برنامج البيت العامر، برنامج إسلامي هذا ربي، برنامج روحانيات، البرنامج الاجتماعي ديوانية مكارم، برنامج المواطن السعودي كشف الحساب، برنامج المنوعات العامة لفضاء الإبداع، برنامج الترفيه مسابقة أبواب، وبرامج خاصة للنساء مثل برنامج مطبخ Dison وبرنامج المدخل، بالإضافة إلى برنامج أناناس.

وتتمتع القناة بالبث لمدة 24 ساعة بدون انقطاع مع توفير أوقات لإعادة البرامج التي تم بثها علي مدار اليوم حتي يستطيع كل مشاهد متابعة أي برنامج في الأوقات التي تناسبه.