التحالف يعلن مقتل أكثر من 130 مسلحا حوثيا باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، مقتل أكثر من 130 عنصرا من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في غارات جديدة على مناطق من محافظتي مأرب والبيضاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ 27 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأوضح التحالف أن الغارات التي جرى شنها أدت إلى "تدمير 16 من الآليات العسكرية لميليشيات الحوثي. وعلى صعيد آخر، قال التحالف إنه نفذ 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. وأكد التحالف أنه يدعم عمليات القوات اليمنية في الساحل الغربي للبلاد، خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم. ويوم الاثنين، أوضح التحالف أن ما جرى قرب الحديدة هو "إعادة انتشار وتموضع" للقوات الحكومية تتواءم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة.

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