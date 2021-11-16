وأعرب الملك عبد الله، خلال لقائه اليوم الأمير تشارلز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الفخر بنجاح قمة جلاسكو التى عقدت حول المناخ، مشيدا بجهود أمير ويلز فى تسليط أنظار العالم على خطورة التحديات المتعلقة بالتغير المناخى.
وشدد على أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة فى المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، معربا عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية، بما فى ذلك متطلبات الاستجابة لأزمة اللجوء السورى وتبعاتها التى تفاقمت بفعل آثار جائحة كورونا.
وأشاد العاهل الأردنى بجهود المملكة المتحدة فى التصدى لظاهرة التغير المناخى، مؤكدًا حرص بلاده على المساهمة فى هذا المجال، إضافة إلى تطلع الأردن للتعاون مع المملكة المتحدة فى تعزيز الأمن الغذائى والتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
من جهته، أشار أمير ويلز إلى أن هذه الزيارة تحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية فى مئوية العلاقات والصداقة المميزة بين الأردن والمملكة المتحدة، وأن هذه العلاقة تطورت وتوسعت بشكل أكبر على مر هذه الأعوام، وهى تحمل أهمية خاصة لدى المملكة المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى وأمير ويلز يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.