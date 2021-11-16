العاهل الأردنى وأمير ويلز يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وأمير ويلز الأمير تشارلز، عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وأعرب الملك عبد الله، خلال لقائه اليوم الأمير تشارلز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الفخر بنجاح قمة جلاسكو التى عقدت حول المناخ، مشيدا بجهود أمير ويلز فى تسليط أنظار العالم على خطورة التحديات المتعلقة بالتغير المناخى.

وشدد على أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة فى المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، معربا عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية، بما فى ذلك متطلبات الاستجابة لأزمة اللجوء السورى وتبعاتها التى تفاقمت بفعل آثار جائحة كورونا.

وأشاد العاهل الأردنى بجهود المملكة المتحدة فى التصدى لظاهرة التغير المناخى، مؤكدًا حرص بلاده على المساهمة فى هذا المجال، إضافة إلى تطلع الأردن للتعاون مع المملكة المتحدة فى تعزيز الأمن الغذائى والتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

من جهته، أشار أمير ويلز إلى أن هذه الزيارة تحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية فى مئوية العلاقات والصداقة المميزة بين الأردن والمملكة المتحدة، وأن هذه العلاقة تطورت وتوسعت بشكل أكبر على مر هذه الأعوام، وهى تحمل أهمية خاصة لدى المملكة المتحدة.