بالغاز وخراطيم المياه.. بولندا تفرق المهاجرين وتتهم بيلاروسيا بتسليحهم

فيما أظهرت مقاطع الفيديو مشاهد لحرس الحدود البولندى، يطلقون الغاز المسيل للدموع، ويوجهون خراطيم المياه باتجاه المهاجرين المحتشدين فى محاولة لإبعادهم.
وأكدت شبكة "العربية" الإخبارية، إصابة جندى بولندى جراء الاشتباكات الضارية مع المهاجرين.
فيما قالت وزارة الدفاع البولندية إن بعض المهاجرين ألقوا الحجارة على القوات البولندية، أثناء محاولتهم اختراق الحدود، حسبما أفادت هيئة "بى بى سى" البريطانية.
وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن الآلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، يتجمعون على حدود بيلاروسيا منذ أسابيع، فى محاولة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبى، الذى اتهم بيلاروسيا بتعمد إثارة أزمة المهاجرين ردًا على العقوبات الأوروبية.
وقالت وكالة الحدود البولندية، إن أكثر من 5000 محاولة قام بها مهاجرون لعبور الحدود إلى بولندا من بيلاروسيا حتى الآن خلال هذا الشهر، مقارنة بـ 88 محاولة فقط فى العام الماضى بأكمله.
وقالت وزارة الدفاع البولندية إن قواتها ردت على مهاجمة المهاجرين السياج الحدودى فى كوزنيكا، وكتبت فى بيان عبر تويتر: "هاجم المهاجرون جنودنا وضباطنا بالحجارة، ويحاولون تدمير السياج والوصول إلى بولندا، فاستخدمت قواتنا الغاز المسيل للدموع لقمع عدوان المهاجرين".
فيما اتهمت الشرطة البولندية القوات البيلاروسية بأنها وقفت مكتوفة الأيدى فى أثناء الحادث، واتهمتها بتزويد المهاجرين بقنابل صوتية. ولم يتمكن المهاجرون من عبور الحدود.
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