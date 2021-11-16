الأمم المتحدة: توقيف نحو ألف شخص فى إثيوبيا منذ فرض حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحفى فى جنيف "نشعر بالقلق جراء تواصل الاعتقالات الأسبوع الماضى فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك فى غوندار وباهر دار وفى بلدات أخرى، حيث أشارت الشرطة إلى تدابير واسعة للغاية لحالة الطوارئ".

واشارت المتحدثة إلى أن "هذا التطور مثير للقلق البالغ وخاصة أن معظم المعتقلين قد يكونون من تيجراى، وغالبا ما يتم توقيفهم للاشتباه فى انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيجراى".

وأضافت وفقا للتقارير، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص، وتحدثت بعض التقارير عن أعداد أعلى من ذلك بكثير.

وحول وضع موظفى الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، قالت : "لا يزال عشرة أشخاص محتجزين بالإضافة إلى حوالى 34 سائقًا يعملون لصالح المنظمة".

وبدأت المعارك فى اثيوبيا فى 4 نوفمبر 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى أبيى أحمد الجيش الفدرالى إلى تيجراى للاطاحة بالسلطات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراى، ويشهد الإقليم منذ ذلك الحين ما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار فعلى يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفى 2 نوفمبر الحالى، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أمام تزايد تهديد مقاتلى جبهة تحرير شعب تيجراى وحلفائهم من جيش تحرير أورومو بالتقدّم نحو العاصمة أديس أبابا.

وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة، فإن "ظروف التوقيف سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين فى مراكز شرطة مكتظة، ما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأشارت ثروسيل إلى أنه "لا ينبغى استخدام التوقيف الإدارى إلا فى ظروف استثنائية وفقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديداً مباشراً وعاجلاً، يتم تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع احترام الضمانات الإجرائية".

كما يجب أن ينتهى التوقيف بمجرد عدم تشكيل الفرد تهديدًا ويجب تطبيقه بطريقة غير تمييزية، مؤكدة أن عمليات التوقيف والاحتجاز التى تجرى حاليًا فى إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تراعى هذه الشروط.