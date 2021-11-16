الجامعة العربية تعقد اجتماع رفيع المستوى حول ندرة المياه

جدة - نرمين السيد - تعقد الجامعة العربية اجتماع رفيع المستوى لتناول تحدى ندرة المياه فى المنطقة العربية والتعامل معها الذى أصبح ضروريًا، حيث يشكل انخفاض جودة المياه وكميتها، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، وزيادة السكان والتوسع العمرانى، وتغير المناخ، وأصبحت تهديدات حقيقية لبلدان المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان الأساسية فى الحصول على خدمات المياه والصرف الصحى.





وبما أن ندرة المياه تمثل تحديًا متعدد الجوانب فإن التنسيق الإقليمى والتعاون عبر الحدود يصبح الإطار الأشمل لمجابهة هذه التحديات. ويشارك فى هذا الاجتماع مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى – أعضاء اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزارى العربى للمياه – شركاء التنمية –المانحون – المجتمع المدنى – القطاع الخاص – الجهات الاكاديمية والبحثية وممثلى الجهات الدولية. ويهدف الاجتماع إلى توفير منتدى شامل وبيئة حوارية لصناع القرار وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدنى والباحثين لمناقشة التطورات والابتكارات والحلول العلمية فى هذا المجال. وسيتم إلقاء كلمات فى الجلسة الافتتاحية، يليه عرض رئيسى وأربعة جلسات فنية رفيعة المستوى، وستبدأ كل جلسة بعرض ورقة فنية مرجعية حول موضوع الجلسة تتبعه حلقة نقاشية وفيما يلى: موضوع الجلسات: الجلسة الفنية الأولى: الآثار الاقتصادية المترتبة على ندرة المياه. الجلسة الفنية الثانية: التحديات والفرص المتاحة لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية. الجلسة الفنية الثالثة: إدارة الموارد المائية الشحيحة خلال النزاع المسلح المتطاول الأجل. الجلسة الفنية الرابعة: ندرة المياه والإدارة المجتمعية لخدمات المياه والصرف الصحى والنظافة العامة على مستوى المجتمع.

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