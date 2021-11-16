منح دراسية من مصرف الراجحي لغير السعوديين وشروط القبول في هذه المنح الدراسيىة

منح دراسية من مصرف الراجحي لغير السعوديين والتي يرغب العديد من الطلاب والطالبات حول العالم تكمله دراساتهم الماجستير أو البكالوريوس أو الدكتوراه ولا يقدرون على أن يتحملوا مصروفات و تكاليف الدراسة نظرا لوقوعهم تحت ظروف مادية ومن أهمها الرسوم الدراسية غالية الثمن كما تحمل المنحة العديد من المزايا وتقدم أكبر فرصة للعمل في تخصصهم وتمنح الطلاب خبرات حول ثقافات عديدة وتساهم في تأسيس قواعد اللغة العربية في أذهان الطلاب بالإضافة إلى اكتساب المهارات والخبرات الثقافية بمختلف أنواعها مما تساعدهم في القدرة على التعلم في بلادهم مع حملهم لمنهجية المملكة العربية السعودية. تعتبر مؤسسة الراجحي من أكبر المؤسسات التي تساعد في تقديم المنحة الدراسية لغير السعوديين سوف نلقي الضوء من خلال هذا الموضوع المقدم من موقع ثقفني الإخباري ونعرض ما هي المنح الراجحي الدراسية وشروط القبول لغير السعوديين.

شروط القبول في منح الراجحي الدراسية لغير السعوديين

يجب الالتزام بعدد من الشروط التي قد وضعتها مؤسسة الراجحي للقبول في المنح الدراسية الخاصة بها ولكن تختلف شروط كل كلية عن الأخري فهناك شروط خاصة بكليه الطب وشروط تخص كلية العلوم الطبية التطبيقية وأيضا شروط تخص كليات سليمان الراجحي للأعمال فيما يلي نوضح لكم هذه الشروط:

أولا يتم تحديد موعد مقابلة شخصية للطلاب الراغبين في التقدم بمختلف مجالات المنح.

لابد أن يتم نجاح و قبول الطالب للتقديم بذاته في هذه المقابلة للحصول على المنح الخاصة بمختلف الكليات.

منحة كليات علوم طبية وتطبيقية يجب أن يكون معدل الطالب 85% في الثانوية العامة.

و أن يكون متخصص في قسم العلوم الطبيعية وألا يكون مرة أكثر من 3 أعوام من تاريخ تخرجه.

بالإضافة أن تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب خلال اختبار القدرات اعلي من 65%.

ولابد أن ينجح الطالب في اختبار مستوى اللغة الانجليزية.

للقبول بمنحة كليات الطب يجب أن يكون معدل الطالب 90 % في اخر 3 سنوات من الثانوية العامة.

ولابد أن يكون الطالب متخصص في قسم العلوم الطبيعية.

أما كليات الأعمال فيجب أن يكون الطالب خريج ثانوية عامة.

وألا يكون مرة أكثر من خمس سنوات من تاريخ تخرجه.

ويجب أن تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب خلال اختبار القدرات اعلي من 65%.

ولابد من نجاح الطالب في الاختبارات الخاصة بمستوى اللغة الانجليزية وأيضا البرنامج التأهيلي.

يجب أن يتخطى الطالب اختبار مستوى اللغة الانجليزية.

يجب توقيع الكشف الطبي على الطالب للتأكد من أنه لائق طبيا.

الشروط التي نتحدث عنها لابد من توفرها في كل الطلاب بمختلف الكليات.

و يجب أن تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب لاختبار القدرات تتخطى 75%.

يتم التقديم عبر صفحة الجامعة الإلكتروني أون لاين دون الذهاب إلى مقر الكلية. سوف يتم عمل اختبارات خاصة بالقبول في مقر جامعه سليمان الراجحي الموجودة في محافظة البكيرية بالسعودية. سوف يتم إجراء مقابلة شخصية للطلاب في مدينة الراجحي الجامعية في نفس المحافظة.

متاح للطالب التقديم على أكثر من من جامعة كفرصة للتحصيل العلمي بدرجة اعلي ولكن عند قبول الطالب في منحة من احدي الجامعات يجب عليه إخلاء طرف من الكليات والجامعات الأخري. بصورة عامة تبدأ خطوات التقديم عبر شبكة الأنترنت عبر موقع الراجحي ثم اجراء الاختبارات المطلوبة واجتياز المقابلات الشخصية. يتوجب على الطلاب الانتظار حتى الإعلان عن قبول المرشحين ثم إحضار صورة من إشعار القبول فيما بعد وتسديد رسوم تأكيد الحضور الدراسي. ثم إرسال المستندات عبر البريد والتي تشمل اصل الشهادة الثانوية العامة وصورة الطالب وصورة الهوية الوطنية وصورة من إيصال دفع الرسوم بالبنك. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يحصل الطالب على رقم خاص في الجامعة وبذلك يستلم جدول المحاضرات اليومية مع بطاقة الدخول إلى الجامعة أثناء فترة الدراسة. وتأتي الشروط مختلفة حول معدل الطالب في الثانوية والاختبارات مثل القدرات والانجليزي من كلية لأخرى.

كيفية التقديم في المنح الدراسية من الراجحي