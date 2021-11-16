الجيش الروسى يعلن تدمير قمر صناعى بتجربة صاروخية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن الإعلان الروسى أكد الاتهامات الأمريكية لروسيا فى هذا الصدد، واصفة التجربة الروسية بأنها "غير مسؤولة".
وبحسب الوكالة الفرنسية، قال الجيش الروسى فى بيان: "فى 15 نوفمبر، أجرت وزارة الدفاع الروسية بنجاح تجربة لتدمير الجسم الفضائى (تسيلينا-د)، الموضوع فى المدار منذ 1982، وهو غير نشط".
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