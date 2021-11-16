عروض بنك الرياض التمويل الشخصي 1443 تمويلك الشخصي بدون زيارة الفرع

عروض بنك الرياض التمويل الشخصي riyadbank والتي تعد واحدة من مجموعة من العروض التمويلية المقدمة لدى بنك الرياض بالشكل الذي يتناسب مع تطلعات واحتياجات العملاء بهامش ربح منافس، ودون تحمل أي رسوم أو نفقات إدارية، من أهمها الحصول على تمويلك الشخصي بدون زيارة الفرع، كما يقدم بنك الرياض خدمات التمويل التأجيري للسيارات مع إمكانية الحصول على كافة الضمانات التي تساعد على القيام بأعمال الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على البطاقات الائتمانية.

عروض بنك الرياض التمويل الشخصي

يقدم ينك الرياض سهولة في تمويلك الشخصي في ثواني مع خدمة بنك الرياض أون لاين أو موبايل الرياض، مع تطبيق الشروط والأحكام، ونت مميزات التقدم بطلب تمويل شخصي جديد، أو إعادة الحصول على تمويل إضافي عبر بنك الرياض أون لاين:

هذا التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومدة التمويل الشخصي يصل إلى 60 شهرُا.

كما يمكن للمتقاعدين التقديم عليه حتى عمر 70 عام.

يمكنك الحصول على تمويل آخر في حال سداد 20% من تمويل قائم.

حال وفاة الحاصل على تمويل تعفى الورثة من المبالغ المستحقة.

هامش ربح تنافسي، وإجراءات سهلة وبسيطة.

خطوات التقديم على برامج التمويل الشخصي بنك الرياض

يمكنك تقديم طلب التمويل من الدخول على موقع أون لاين الرياض، من خلال شبكة الإنترنت دون الذهاب لأي فرع من فروع البنك، ثم اتبع الأتي:

بدخول الموقع اكتب بيانات دخولك.

اختار أيقونة طلب منتجات بالقائمة الرئيسية.

ثم اختار التمويل الشخصي ـ تورق

وبعد ذلك تقوم بتأكيد بياناتك كاملة، ثم الضغط على إرسال.

وانتظر عند الموافقة سيرسل لك رسالة على هاتفك، بها إنشاء سند دفع.

شروط الحصول على برامج التمويل الشخصي للموظفين الحكوميين

يمكن للموظفين السعوديين الاستفادة من عروض بنك الرياض المقدمة لدى بنك الرياض مع ضرورة الالتزام بعدد من الشروط والمعايير من أهمها:-

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي عن 18 عام.

ألا يقل صافي الراتب عن قيمة 3000 ريال سعودي.

إيداع قيمة الراتب لدى بنك الرياض من خلال تفعيل النظام السريع.

برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص

يشترط للحصول على البرنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص: