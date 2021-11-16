دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، ضرورة عدم تخلي المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين.
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، أنه في حال توقفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عن تقديم خدماتها “سنكون أمام الكارثة”.
وأوضح الصفدي، أن الأردن مستمر بالعمل مع الشركاء لتوفير الدعم المالي الكافي لأونروا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصفدي: إذا توقفت “الأونروا” سنكون أمام الكارثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.