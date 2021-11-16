الصفدي: إذا توقفت “الأونروا” سنكون أمام الكارثة

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، ضرورة عدم تخلي المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، أنه في حال توقفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عن تقديم خدماتها “سنكون أمام الكارثة”.

وأوضح الصفدي، أن الأردن مستمر بالعمل مع الشركاء لتوفير الدعم المالي الكافي لأونروا.