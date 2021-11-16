الصفدي : 60 دولة تشارك في مؤتمر دعم الأونروا

دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن 60 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المؤتمر الذي تنظمه المملكة والسويد في بروكسل الثلاثاء لحشد الدعم المالي والسياسي للأنروا. وبين أن المشاركة تأتي كرسالة بأن المجتمع الدولي يدرك مركزية دور الوكالة، وضرورة استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفسيطنيين. وتابع الصفدي الوكالة تقوم بدور لا غنى عنه.

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