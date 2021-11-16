سفير الصومال يثمن دور مصر الرائد فى بناء القدرات الإفريقية لصنع السلام

ولفت السفير الياس شيخ عمر فى تصريح له على هامش الافتتاح ، إلى مشاركة وفد من جمهورية الصومال الفيدرالية فى هذا البرنامج التدريبى الهام، مؤكدا أهمية انعقاد هذه البرامج التدريبية لدعم قدرات دول المنطقة فى مواجهة التحديات الراهنة لتحقيق السلام والتنمية فى البحر الأحمر، وكذلك رفع الوعى بالتحديات الأمنية الحالية فى منطقة البحر الأحمر فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذلك بحث الفرص القائمة لتحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، بالاضافة إلى دراسة المفاهيم المختلفة لتسوية النزاعات وجهود صنع السلام والوساطة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة، منوها بالزيارة التى تم تنظيمها للمتدربين لهيئة قناة السويس، حيث استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة المتدربين من الدول المشاطئة.
ووجه سفير جمهورية الصومال، الشكر لوزارة الخارجية المصرية ومدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات السفير أحمد عبداللطيف، لمنح بلاده هذه المنح الهامة، مثمنا الدور الذى تقوم به مصر فى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس وضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر بالتنسيق مع الدول المشاطئة، وكذلك بناء القدرات الإفريقية فى مجال صنع السلام وتسوية النزاعات بما يساعد على توفير استجابة سريعة وفعالة من أجل منع نشوب الصراعات وتفاقمها.
ويشارك فى الدورة التدريبية عشرون متدربًا من وزارات الخارجية والدفاع بعدد من الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر تشمل السودان والصومال وجيبوتى والسعودية واليمن والأردن بالإضافة إلى مصر.
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