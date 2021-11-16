سفير الصومال يثمن دور مصر الرائد فى بناء القدرات الإفريقية لصنع السلام

جدة - نرمين السيد - شارك السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح أعمال الدورة التدريبية الأولى التى ينظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حول تحديات الأمن والتنمية فى البحر الأحمر، والتى تستمر حتى 18 نوفمبر الجارى، بحضور السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية واللواء أركان حرب طارق عدلى عبد الله على مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات البحرية والسفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة، بجانب عدد من ممثلى شركاء منتدى أسوان، كما تم عرض كلمة مسجلة للدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والبنك الإفريقى للتنمية.





ولفت السفير الياس شيخ عمر فى تصريح له على هامش الافتتاح ، إلى مشاركة وفد من جمهورية الصومال الفيدرالية فى هذا البرنامج التدريبى الهام، مؤكدا أهمية انعقاد هذه البرامج التدريبية لدعم قدرات دول المنطقة فى مواجهة التحديات الراهنة لتحقيق السلام والتنمية فى البحر الأحمر، وكذلك رفع الوعى بالتحديات الأمنية الحالية فى منطقة البحر الأحمر فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذلك بحث الفرص القائمة لتحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، بالاضافة إلى دراسة المفاهيم المختلفة لتسوية النزاعات وجهود صنع السلام والوساطة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة، منوها بالزيارة التى تم تنظيمها للمتدربين لهيئة قناة السويس، حيث استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة المتدربين من الدول المشاطئة. ووجه سفير جمهورية الصومال، الشكر لوزارة الخارجية المصرية ومدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات السفير أحمد عبداللطيف، لمنح بلاده هذه المنح الهامة، مثمنا الدور الذى تقوم به مصر فى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس وضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر بالتنسيق مع الدول المشاطئة، وكذلك بناء القدرات الإفريقية فى مجال صنع السلام وتسوية النزاعات بما يساعد على توفير استجابة سريعة وفعالة من أجل منع نشوب الصراعات وتفاقمها. ويشارك فى الدورة التدريبية عشرون متدربًا من وزارات الخارجية والدفاع بعدد من الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر تشمل السودان والصومال وجيبوتى والسعودية واليمن والأردن بالإضافة إلى مصر.

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