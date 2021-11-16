الأردن والسويد يؤكدان ضرورة استمرار توفير الدعم المالى لـ «الأونروا»

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزيرة خارجية السويد آن ليندا، ضرورة استمرار المجتمع الدولى فى توفير الدعم المالى اللازم لوكالة "الأونروا" حتى تتمكن من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال ترأس الصفدى وليندا المؤتمر الوزارى الدولى لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذى انعقد اليوم الثلاثاء فى بروكسل بمشاركة 29 وزيرا للخارجية ووزراء دولة ونواب للوزراء.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أنه بالرغم من موافقة الدول على التكليف الأممى الممنوح للأونروا إلا أنها لا تزال تواجه أزمة وجودية، داعيا إلى ضرورة تقديم التمويل الكافى والمستدام لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وسد فجوة التمويل بصورة فورية، قائلا : "الاستثمار فى الأونروا هو استثمار فى السلام والأمل".

من جانبه، قال "الصفدى"، إن الأونروا تتعرض لعجز مالى وصل إلى 100 مليون دولار أمريكى لهذا العام، مشددا على ضرورة دعم الوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطينى وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن إدامة عمل الوكالة هو مسؤولية يجب تحملها عبر آلية تضمن مبدأ تقاسم الأعباء.

وثمن "الصفدى"، قرار الإدارة الأمريكية باستئناف مساعداتها للوكالة، وقدمت حوالى 318 مليون دولار أمريكى لها هذا العام، مؤكدا ضرورة وجود موازنات طويلة الأمد ومتعددة السنوات لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية وفقا لتكليفها الأممى، مشيرا إلى دعم الأردن للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، وأن بلاده ستظل تعمل مع الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم التمويل اللازم لها وسد العجز فى موازناتها فى ظل الظروف الصعبة التى تعمل بها.

وشكر وزير الخارجية الأردنى نظيرته السويدية على شراكتها المؤثرة والراسخة فى جهود دعم الوكالة.

بدورها، أكدت "ليندا" أن المؤتمر يوفر فرصةً لتجديد التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين وتفويضها الدولى ودورها الأساسى الذى لا غنى عنه، مشيرة إلى أهمية مواكبة الدعم السياسى للوكالة مع الدعم المالى التى تعد فى أمس الحاجة للمزيد منه، والحاجة لتوفير موازنة مستدامة ومستقرة للوكالة.

وشكر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازارينى، الصفدى وليندا على تنظيم المؤتمر، مشددا على أن رؤية الأونروا تستند إلى الالتزام بألا يتخلف أى لاجىء فلسطينى عن الركب، مشيرا إلى أن التحديات المالية والسياسية ذات الطابع الوجودى تعمل ضد هذه الرؤية، وإذ لم يتم معالجة هذه التحديات بشكل حاسم، فمن شأنها خلق فراغ وكارثة إنسانية لا تستطيع هذه المنطقة تحمل تبعاتها، ودعا إلى ضرورة دعم الأونروا بما قيمته 100 مليون دولار لإعادة الأونروا وطواقمها للعمل بكامل قدراتها.

ووفقا للمفوض العام، تمكن المؤتمر من الحصول على تعهدات من الدول وصلت إلى 38 مليون دولار أمريكى.

وصدر عن المؤتمر بيان مشترك لرئيسى المؤتمر الأردن والسويد أكدا فيه الدور الأساسى للوكالة فى دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار فى المنطقة، وضرورة تمكينها لمواصلة العمل للاستجابة لاحتياجات هؤلاء اللاجئين، كما أعرب المشاركون عن قلقهم العميق من نقص التمويل الذى تواجهه الوكالة.