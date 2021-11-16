جدة - نرمين السيد - وقال "الصحاف"، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع": "نشهد إقبالا فى تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافرا، و65 طالبا لجواز المرور"، مؤكدا أن الوفود الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر فى بيلاروسيا. وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العراقى المهندس أركان الشيبانى قد صرح، فى وقت سابق من اليوم، بأنه سيتم تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين العالقين من بيلاروسيا الخميس المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى وجه ببذل المزيد من الجهود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بغداد: تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين فى بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.