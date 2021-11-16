ولى العهد السعودى يعلن إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون»

جدة - نرمين السيد - أعلن ولى العهد السعودى رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التى تستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة فى إعادة تعريف الطريقة التى تعيش وتعمل بها البشرية فى المستقبل.





وقال الأمير بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المدينة الصناعية "أوكساچون" ستكون حافزا للنمو الاقتصادى والتنوع فى نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبى طموحاتنا فى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وستسهم فى إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية فى المستقبل جنبا إلى جنب مع إسهامها فى حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك "أوكساچون" فى دعم المملكة فى مجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية فى المنطقة.

وأعرب عن سعادته برؤية التطوير والأعمال قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية، وعن تطلعه لرؤية التوسع السريع لها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذى لشركة نيوم المهندس نظمى النصر "من خلال أوكساچون، سيشهد العالم تحولا جذريا فى رؤيته لمراكز التصنيع، وما يشجعنا أكثر هو حماسة عدد من الشركاء الذين أبدوا حرصهم على بدء مشاريعهم فى المدينة"، مشيرا إلى أن "أوكساچون" ستعمل على استكمال مراحل مشروع "ذا لاين" ليكون مدينة إدراكية معرفية شاملة تقدم حياة استثنائية لسكانها.

وترتكز مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" على ذات الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات "ذا لاين" التى تم إطلاقها فى يناير 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالى على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التى يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا فى العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.

ومن خلال المدينة الصناعية "أوكساجون" ستتميز "نيوم" بأول نظام بيئى متكامل لسلسلة التوريد والموانئ فى العالم، حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، مما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية، وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفى الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة.