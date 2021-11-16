خليفة حفتر يترشح لرئاسة ليبيا
أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لـ"قيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة".
وبحسب الإعلام الليبي قدم خليفة حفتر اليوم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.
وقال بمناسبة إعلان ترشحه: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة".. مشيرا إلى أنه "لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".
وأضاف: "أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها".. مؤكدا أن "ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها".
وتابع: "أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة".
الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من القوى الأجنبية أقروا إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر المقبل، مثلما ورد في خطة سلام تساندها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاضطرابات والانقسامات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
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