مصر.. القبض على مطلوب أدين بـ1195 سنة حبس

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على شخص صدر بحقه 124 حكما فى قضايا تزوير "شيكات"، بإجمالي مدة حبس بلغت 1195 سنة بالقاهرة.
ونجحت قوات الأمن في محاصرة الشخص المطلوب، داخل إحدى الفيلات التي كان يختبئ بداخلها في منطقة التجمع الخامس التابعة للعاصمة المصرية القاهرة.
وجاء ذلك بعدما أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اختباء شخص مقيم في دائرة قسم شرطة شرق ببورسعید.
والشخص الموقوف كان مسجلا ضمن فئة "خطر"، وهو مطلوب لأجل التنفيذ علیه في 124 قضیة؛ جميعها "تزویر" بإجمالي مدد حبس (1195 سنة).
وكان المطلوب مختبئا في إحدى الفيلات الموجودة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاھرة خشية ضبطه.
وعقب اتخاذ الإجراءات، تم إستھدافه وجرى ضبطه وهو في الفيلا، وعند مواجھته بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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