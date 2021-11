مهرجان القاهرة السينمائي.. ماذا تحمل الدورة الـ43 في جعبتها؟

ويرصد موقع "دوت الخليج"، أبرز الأحداث والفعاليات التي تنتظر زوار المهرجان السينمائي الأقدم في المنطقة العربية، والذي انطلق عام 1976، ويعد واحدًا من 15 مهرجانًا فقط، تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

إجراءات احترازية

ورفعت إدارة "القاهرة السينمائي" شعار "التطعيم للجميع"، إذ سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان ضد فيروس "كورونا"، والضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضًا بتلقي اللقاح، وفي حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بإجراء تحليل "PCR"، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة المقبلة.

تكريم نيللي وعبد العزيز

أعلنت إدارة المهرجان تكريم الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

كما سيتم تكريم الفنان المصري كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

وانطلقت مسيرة كريم عبد العزيز الفنية من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" وصولًا إلى فيلم "كيرة والجن" الذي يواصل تصويره حاليًا.

فيلم الافتتاح

سيُعرض الفيلم الإسباني " Official Competition- المسابقة الرسمية" في افتتاح الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، من إخراج أندريس دوبرا وماريانو كوهن، وبطولة بينلوبي كروز وأنطونيو بانديراس.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلمًا ليترك بصمته، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية، فيستأجر مخرجًا مشهورًا لمساعدته. وحصد جائزة أفضل فيلم دولي من مهرجان (Cinéfest Sudbury) السينمائي لعام 2021، كما فاز بجائزة الفيلم الأكثر شعبية من مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي.

لجان تحكيم مميزة

وتشهد هذه الدورة من المهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من الأسماء الفنية المميزة في لجان تحكيم مسابقات المهرجان.

البداية مع لجنة تحكيم المسابقة الدولية، التي يترأسها المخرج العالمي إمير كوستوريتسا، الذي حصلت أعماله على جوائز مهمة من كبرى المهرجانات الدولية، مثل فيلم: " Do You Remember Dolly Bell- هل تتذكر دوللي بيل؟" الذي حصد جائزة الأسد الفضي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وفيلم " Underground- تحت الأرض" الحاصل على جائزة السعفة الذهبية الثانية في مهرجان "كان".

تضم لجنة "المسابقة الدولية" أيضًا الفنانة المصرية نيللي كريم، والممثلة الأميركية مايسا برينسون، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني، والموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الفرنسية نورا أرزندرا، والمخرج الهندي شايتانيا تاماهاني.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة: المخرج سامح علاء (أول مخرج مصري ينال جائزة كبرى ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي عن فيلم ستاشر)، والمخرجة ماشيري باهنجو من الكونغو، والمبرمجة البرتغالية نتيا جيل.

بينما تضم لجنة "أفضل فيلم عربي"؛ الممثل أمير المصري، والفنانة اللبنانية رزان جمّال، والمخرجة الجزائرية صوفيا جاما.

وتتكون لجنة "مسابقة آفاق السينما العربية" من الثلاثي؛ المخرج المصري تامر محسن، والمخرج اللبناني هادي زكّاك، والفنانة السعودية فاطمة البنوي.

كما تضم لجنة التحكيم وجوائز النسخة الثامنة لملتقى القاهرة السينمائي؛ اللبنانية هانيا مروة، مديرة سينما متروبوليس في بيروت، والفرنسية آليس خروبي، مديرة البرمجة في سوق مهرجان كان السينمائي، والمخرج المصري شريف البنداري.

أفلام المسابقة الدولية

ويتنافس 13 فيلمًا بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي وهي:

1) "107 أمهات - 107 Mothers".. إنتاج مشترك بين (سلوفاكيا، وجمهورية التشيك، وأوكرانيا)

2) "أبو صدام" (مصر)

3) "انطوائيون - Aloners" (كوريا الجنوبية)

4) "بنات – Daughters" (ألمانيا، وإيطاليا، واليونان)

5) بنات عبد الرحمن (الأردن)

6) "رقيق - Softie" (فرنسا)

7) "سبعة كلاب - Seven Dogs" (الأرجنتين)

8) "غُدوة - Tomorrow" (تونس)

9) "الثقب في السياج - The Hole in the Fence" (المكسيك، وبولندا)

10) "كيارا - A Chiara" (إيطاليا، وفرنسا)

11) معجزة - Miracle" (رومانيا، وجمهورية التشيك، ولاتفيا)

12) "صلاة من أجل المسلوبين - Prayers for the Stolen" (المكسيك، وألمانيا، والبرازيل)

13) "جسد ضئيل - Small Body" (إيطاليا، وفرنسا، وسلوفينيا)

ومن المقرر أن يتم منح الأفلام الفائزة عدة جوائز؛ هي "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، فيما يُمنح للمنتج "الهرم الفضي"، و"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" لأحسن مخرج، و"الهرم البرونزي" لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة "نجيب محفوظ" لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وأحسن ممثلة، وجائزة "هنري بركات" لأحسن إسهام فني.

تعاون مع "نتفليكس"

وتشهد هذه الدورة حضور منصة "نتفليكس" عبر عدد من الأنشطة المكثفة بفعاليات "أيام القاهرة" لصناعة السينما، وتشمل: محاضرتين وحلقة نقاشية وحوارا مع خبراء صناعة السينما الدولية.

الحوار الأول سيكون مع الفنانة التونسية هند صبري، ويدور حول عملها كمنتجة منفذة مع "نتفليكس" خلال مسلسها المقبل "البحث عن علا".

تتضمن الفعاليات أيضًا حلقة نقاشية عن مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، بحضور الأردنية تيما الشوملي، مخرجة العمل.

كما يقدم مدير قسم تطوير المواهب في "نتفليكس"، كريستوفر ماك، محاضرة بعنوان (تعميق رسم الشخصيات)، ويصطحب خلالها الجمهور في رحلة استكشاف متعمق لبعض الشخصيات السينمائية الشهيرة.