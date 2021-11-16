الجزائر تلحق بركب المتأهلين للدور الحاسم لتصفيات المونديال

لحق المنتخب الجزائري بركب المتأهلين للدور الحاسم من تصفيات إفريقيا للمونديال، بعد تعادل مثير مع ضيفه بوركينا فاسو 2-2 في قمة الجولة الختامية من الدور الثاني.
وجرت المواجهة في أجواء ممطرة بملعب البليدة بالجزائر، وسط عودة مميزة لجماهير الخضر، وتمكنت بوركينا فاسو من العودة في النتيجة مرتين، إلا أنها فشلت في تحقيق الفوز الذي كانت في حاجة إليه للتأهل.
وأصبحت الجزائر ثالث منتخب عربي يلحق بالدور الحاسم، بعد كل من مصر والمغرب، كما شهدت المواجهة رقما جديدا للخضر بوصولهم للمباراة 33 تواليا من دون هزيمة.
وبهذا، يصبح منتخب الجزائر على بعد مباراتين عن البرازيل، صاحبة المركز الثالث، بين المنتخبات العالمية صاحبة أكبر سلسلة من "اللا هزائم"، وهي القائمة التي تتصدرها إيطاليا بـ37 مباراة.
وتأهلت الجزائر من صدارة مجموعتها الأولى برصيد 14 نقطة، بينما ودعت بوركينا فاسو التصفيات من المركز الثاني بـ12 نقطة.
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