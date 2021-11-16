قادة دول البلطيق يدعون الاتحاد الأوروبى إلى تشديد سياسة اللجوء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، ونظيريه اللاتفى إجيلس ليفيتس والإستونى ألار كاريس، فى العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، حسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" فى نشرتها باللغة الإنجليزية. وأوضحت الشبكة أن القادة الثلاثة دعوا الاتحاد الأوروبى إلى تقديم دعم لتمويل إنشاء جدار حدودى وبنية تحتية. ونقلت "يورو نيوز" عن الرئيس الليتوانى قوله إن الموقف على حدود بلاده يستدعى حلولا فورية وتحرك على المستويين الأوروبى والدولى ، مشيرًا إلى أن ليتوانيا وبولندا تحميان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "ناتو".

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