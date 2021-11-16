الرئيس البرازيلى يفتتح مقر سفارة بلاده فى البحرين لتعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وأكد بولسونارو، خلال مراسم الافتتاح، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستصبح أقوى فى ظل سعيهما نحو تحقيق تطلعاتهما المشتركة بما يصب فى مصلحة شعبى البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، أن حضور الرئيس البرازيلى يشكل انطلاقة مهمة للسفارة البرازيلية فى البحرين، معربا عن تطلع بلاده ليكون افتتاح السفارة، نقطة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات متقدمة من الصداقة والتعاون فى مختلف المجالات.
وأكد "الزيانى"، أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم للسفارة وموظفيها لضمان نجاح مهامها المرجوة، متطلعا إلى التعاون مع السفير البرازيلى الجديد لدى البحرين فى القريب العاجل.
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