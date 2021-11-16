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عمر شويل - جدة عائد %20 مضمون أعلى عائد لمدة عامين فقط تعرف على أفضل طرق الاستثمار في أقل فترة ممكنة، لا يتواجد استثمار بعائد ثابت لمدة عامين إما عام واحد أو ثلاث أعوام، لا نتناول اليوم إستثمار مميز بعائد يصل إلى 20% لمدة عامين فقط، حيث يتم تقديم هذا العائد من خلال خدمة جديدة أطلقها برنامج MoneyFellows الشهير، لذا نتناول اليوم كافة الجمعيات التي تتواجد ضمن برنامج Money Fellows وكيفية الإستفادة منها عائد ثابت ومضمون 20% لمدة عامين، عائد %20 مضمون أعلى عائد لمدة عامين فقط تعرف على أفضل طرق الاستثمار في أقل فترة ممكنة.

عائد %20 مضمون أعلى عائد لمدة عامين فقط

يتوفر برنامج Money Fellows بشكل رسمي منذ عام 2017 ويستخدمه الأن أكثر من 2 مليون شخص ترخيص من وزارة الإستثمار، برنامج بدون مخاطرة تماما مثل الجمعيات التقليدية وهناك عدة مزايا في هذا البرنامج تجعله متميز أكثر من أي جمعية تقليدية الميزة الأولى أنك تحصل على خصم يصل إلى 60% خلال أدوار معينة، الميزة الثانية هي الحصول على أدوار بدون رسوم تماماً.

التسجيل في Money Fellows

لكي تتمكن من التسجيل في برنامج Money Fellows كل ما عليك هو إختيار الدور والمبلغ المناسب لك ثم إختيار أسهل وسيلة للدفع مناسبة لك، ثم يتم إدخال بياناتك الشخصية ثم تقوم الشركة بإرسالة مندوب لك لتوقيع العقد، وما لا يعرفه الكثير أنه يمكنك الحصول على عائد مضمون 20% وهذا هو موضوعنا اليوم.

أفضل طرق الإستثمار المضمونة

يوفر برنامج Money Fellows نظام جديد يًسمى جمعيات التحويش والتي تعتمد على دفع قسط شهري طبقاً لظروفك ثم تحصل على المبلغ النهائي مع عائد تنافسي جداً، ويوفر هذا النظام حرية الإختيار بين أربعة مبالغ يتم استلامهم في نهاية المدة، المبلغ الأول 12 ألف والمبلغ الثاني 30 ألف أما المبلغ الثالث 60 ألف والمبلغ الرابع 120 ألف، وفي حال إختيار نظام التحويش أفضل طريقة للإستثمار لمدة عام واحد تحصل على عائد 10%، وفي حال اختيار النظام لمدة عام ونصف تحصل على عائد 15%، أما إذا كان مدة النظام عامين يبلغ العائد 20%.

مزايا نظام جمعيات التحويش

هناك عدة مزايا في نظام التحويش مقارنة بالطرق الأخرى، ومنها الإستثمار في البنوك، الميزة الأولى هي الحصول على أعلى عائد 20% وهذا العائد التنافسي تفتقده كافة طرق الاستثمار الأُخر ولا يتواجد استثمار بعائد ثابت لمدة عامين، والميزة الثانية أنك تقوم بالاستثمار بالتقسيط بدون الحاجة إلى إستخدام مبلغ هائل في بداية الإستثمار، حيث تحصل في النهاية إجمالي مبلغ استثمارك مضاف إليه أعلى عائد، عائد %20 مضمون أعلى عائد لمدة عامين فقط تعرف على أفضل طرق الاستثمار في أقل فترة ممكنة.