إعفاء مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين من سداد القروض في المملكة

تقديم طلب الإعفاء من الأقساط الراجحي للسعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فقد يقدم مصرف الراجحي خدمة إعفاء المقترضين من دفع أقساط التمويل وهو يخص الإعفاء التام من السداد لأي ديون، وهناك مجموعة من الخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، بالإضافة يقدم تمويل متفق مع الشريعة الإسلامية ولا يخالفها ويعتبر من اهم وأفخم البنوك داخل المملكة، وهي يسعى دائما إلي تسهيل الخدمات لجميع المواطنين ويقدم عدد كبير من القروض الشخصية من ضمنهم قرض بدون وظيفة وقرض خاص بمحدود الدخل للأسر ذات الدخل المنخفض، ويقدم أيضا إعفاء من الأقساط المتبقية التي تم الحصول عليها من مصرف الراجحي.

إعفاء مصرف الراجحي السعودي

يتساءل الكثير من المواطنين عن اهم بنود الإعفاء من مصرف الراجحي للعملاء، حيث اطلق مصرف الراجحي عن خدمة إعفاء بنك الراجحي لجميع العملاء الغير قادرين علي السداد واللذين تعرضوا لظروف مادية تجعله غير قادر علي السداد باقي الأقساط، واصدر الملك سلمان قرار الإعفاء من باقي الأقساط التمويل علي العميل ويكون إعفاء في جميع الفروع المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط اللازمة لإعفاء مصرف الراجحي السعودي

حدد مصرف الراجحي عدد شروط اللازمة يجب توافرها من اجل الحصول علي إعفاء من الأقساط التمويل، ومن اهم المميزات التي يقدمها البنك هو إعفاء مصرف الراجحي وهي كالاتي:

عند تعرض العميل المقترض لازمة صحية مثل العجز الكلي أو تعرضه لحادث يسبب له أعاقة جسدية لا قادر الله وتجعله غير قادر علي باقي الأقساط التمويل يتم الإعفاء من سداد الدفعات الخاصة به.

في حالة تعرضه للوفاة لا قادر الله يتم الإعفاء من التسديد لأي دفعة من الدفعات الخاصة به.

كيفية التقديم طلب الإعفاء مصرف الراجحي السعودي

ويعتبر مصرف الراجحي اهم وأفخم البنوك الإسلامية التي تقدم الخدمات التمويلية متوفقه مع الشريعة الإسلامية، ومن ضمن الخدمات مصرف الراجحي خدمة إعفاء وتقدم هذه الخدمة بشروط يحددها البنك، وهناك مجموعة من الخطوات لكي تحصل علي الإعفاء قرض الراجحي، وهي كالاتي: