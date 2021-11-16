جدة - نرمين السيد - قال مدير المركز الإعلامى بالمفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات سامى الشريف، اليوم الثلاثاء، إن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذى تسلمت الإدارات ملفات ترشحهم بلغ 10 مرشحين حتى الآن.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الليبية: 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.