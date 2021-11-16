أخبار اليمن : 30 منشأة صناعية متضررة في الحديدة

30 منشأة صناعية متضررة في الحديدة
نفذت لجنة حصر وتقييم أضرار العدوان بالمنشآت الصناعية نزولاً ميدانياً لحصر المنشآت الصناعية الكبيرة ما بين كيلو 7 الى كيلو 16.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور - رئيس اللجنة، انه تم النزول إلى 30 منشأة متنوعة منها ما تم قصفه كلياً وغير قادرة على استعادة نشاطها، وأخرى جزئي يمكن تقديم التسهيلات لها حتى تتمكن من استعادة نشاطها.
وبين المنصور أنه سيتم مطلع الأسبوع القادم النزول لباقي المنشآت بعد فحص جميع المواقع من وحدة نزع الالغام، والتأكد من خلوها من المتفجرات.
وأهابت اللجنة بأصحاب المشاريع الذين يتعذر استلام منشآتهم التواصل بهيئة الاستثمار لتسهيل استلام منشأتهم.
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