حلف الناتو يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك ضد المعلومات المضللة

جدة - نرمين السيد - قال ميرتشا جيوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو والدول الشريكة لديهم مخاوف مشتركة بشأن المعلومات المضللة والخطر الذى تشكله على المجتمع.





وأضاف أن الشراكات تلعب دورًا مهمًا فى زيادة القدرة على الدفاع عن العالم ضد المعلومات المضللة وتعزيز الصمود المجتمعى الوطنى والجماعى. وذكر بيان للناتو اليوم أن ذلك جاء خلال مشاركة افتراضية لجيوانا فى ندوة حول الاتصالات الاستراتيجية ومكافحة المعلومات المضللة الذى عقد فى الكويت. وأكد نائب الأمين العام للحلف أن الناتو يتمتع بخبرة طويلة فى التعامل مع المعلومات المضللة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى أن مكافحة المعلومات المضللة هى فى صميم أجندة الناتو لعام 2030 خاصة حول وباء كورونا.

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