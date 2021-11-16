جدة - نرمين السيد - وكتب "تبون" تغريدة على صفحته الرسمية بـ "تويتر": "إلى المونديال أيها الأبطال..لم يتبق الكثير".
كان المنتخب الجزائرى قد تمكن من تحقيق التعادل ضد منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة (شمالى الجزائر).
وبهذه النتيجة، نجح المنتخب الوطنى فى تحقيق الرقم القياسى فى المباريات التى لم ينهزم فيها وعددها 33 مباراة، كما أنهى "الخضر" عام 2021 بدون أى خسارة.
وبدأ المنتخب الوطنى الجزائرى تحقيق النتائج الإيجابية منذ تولى الناخب الوطنى جمال بلماضى قيادة "الخضر" عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبون يهنىء منتخب الجزائر بعد التأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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