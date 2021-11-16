تبون يهنىء منتخب الجزائر بعد التأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال

جدة - نرمين السيد - وكتب "تبون" تغريدة على صفحته الرسمية بـ "تويتر": "إلى المونديال أيها الأبطال..لم يتبق الكثير".

كان المنتخب الجزائرى قد تمكن من تحقيق التعادل ضد منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة (شمالى الجزائر).

وبهذه النتيجة، نجح المنتخب الوطنى فى تحقيق الرقم القياسى فى المباريات التى لم ينهزم فيها وعددها 33 مباراة، كما أنهى "الخضر" عام 2021 بدون أى خسارة.

وبدأ المنتخب الوطنى الجزائرى تحقيق النتائج الإيجابية منذ تولى الناخب الوطنى جمال بلماضى قيادة "الخضر" عام 2018.