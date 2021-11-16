اسعار ومواصفات هاتف آيفون 13 وأهم مواصفات هاتف آيفون 13 ميني 

اسعار ومواصفات هاتف آيفون 13 انتشرت هواتف آيفون في جميع الدول بلا استثناء، ويعتبر هاتف آيفون 13 من الهواتف التي كثر انتشارها في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت العديد من المتاجر بعمل تخفيضات عديدة على إصدارات هاتف آيفون لزيادة نسبة المبيعات، وقد قامت الشركة بإصدار الهاتف بثلاث إصدارات تختلف في أحجامها وسعتها، وهم: آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، وسنتعرف على مواصفات كل منها.

مواصفات هاتف آيفون 13

يتميز هاتف آيفون 13 بذاكرة عشوائية حجمها 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية متنوعة ما بين 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، و512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل EOS، كما دقة الكاميرا 12 ميجابكسل يمكن التقاط الصور بها في الظلام والضوء بتقنية HD، ويدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، ويتوافر الهاتف باللون الأزرق، والوردي، والأحمر، والفضي، أما عن سعر الهاتف فيبدأ من 3399 درهم.

مواصفات هاتف آيفون 13 ميني

على الرغم من صغر حجم هاتف آيفون 13 ميني غير أنه يمتاز بالعديد من المواصفات، أهمها:

هيكل الهاتف الخارجي مصنوع من الزجاج، بينما صنع الإطار من الكروم للحفاظ على الجهاز.

يبلغ حجم شاشة الهاتف 5.4 إنش، كما أن حجم شاشة الهاتف الخارجية تحصل على 85٪ من حجم الشاشة.

شاشة الهاتف مزودة بطبقة تقاوم الكسر والخدش، والماء، وكذلك الغبار.

يتوافر 3 نسخ من الجهاز سعة 128، 256، 512 جيجا بايت.

تبلغ دقة كاميرا الهاتف الخلفية 12 ميجابكسل، كما أن الكاميرا الأمامية تلتقط الصور بتقنية HD.

يتوافر الهاتف باللون الأحمر، والوردي، والأزرق، والفضي، ويبدأ سعر الجهاز من 2999 درهم.

هيكل الجهاز مصنوع من الزجاج، والجوانب من المعدن، لذا فهو مقاوم للكسر والخدش. الهاتف مقاوم للماء والغبار لمدة تصل إلى نصف ساعة. يتوافر الهاتف بسعة 128،256، 512 جيجا بايت. يزن هاتف آيفون 13 برو 204 جرام.

مواصفات هاتف آيفون 13 برو