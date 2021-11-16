التعليم العالي : لا صحة للأنباء المتداولة عن تحول الجامعات للتعلم عن بعد

دوت الخليج :- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن تحول الجامعات للتعلم عن بعد.

وبيّن انه لا تراجع عن التعليم الوجاهي ولا يوجد قرار عام للتحول عن بعد في كافة الجامعات.

وأضاف الخطيب أن الجامعات تلتزم بخطة العودة التي عممتها الوزارة عليها بما يخص كيفية التعامل مع الحالات الموجودة فيها كل حسب مراحل الخطة ، وفق الرأي .