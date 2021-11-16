اتحاد كرة القدم : لم يصلنا رد الاتحاد الآسيوي بشأن التحقق من جنس لاعبة إيران

دوت الخليج :- نفى اتحاد كرة القدم تلقيه ردا من الاتحاد الآسيوي بشأن الطلب الأردني بالتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب ايران للسيدات.

وكان اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس حارسة مرمى منتخب ايران التي لعبت ضد المنتخب الوطني للسيدات في المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان أخيرا، وانتهت بفوز ايران بفارق الركلات الترجيحية.

وقال مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم محمد عياصرة، إن الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، نافيا صحة الأخبار المتداولة عن إعلان الآسيوي لنتائج التحقق التي تؤكد أن حارسة مرمى ايران هي أنثى.

وبين عياصرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الاتحاد لم يصله اي رد من الاتحاد الآسيوي، كما أن الأخير لم يصدر اي تعليق في هذا الموضوع بانتظار الرد الرسمي.

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