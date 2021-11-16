أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 130 خرقاً في 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 130 خرقاً في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 130 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و6 غارات لطيران حربي على حيس والجبلية و3 غارات لطيران تجسسي على حيس.
وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت تحليق 25 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و30 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والجبلية والتحيتا.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 18 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 137 قذيفة و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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