إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب السوري

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن إقالة الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم الذي يرأسه المدير الفني نزار محروس وذلك عقب الخسارة أمام إيران صفر-3 في عمان ضمن الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2022.
وأشار نبيل السباعي رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم في تصريح لوكالة فرانس برس بأن إقالة الجهاز الفني كانت "بسبب سوء النتائج" مشيرا إلى أنه "تم أيضا حل الجهاز الإداري".
وعن هوية المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب في مسابقة كأس العرب قال "سيتم خلال اليومين القادمين اختيار الجهازين الفني والإداري"، وعن هوية المدرب الجديد قال "هو مدرب محلي".
وكان نزار محروس استلم مهمة التدريب في يوليو الماضي خلفا للمستقيل التونسي نبيل معلول.
ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال كأس العالم برصيد نقطتين.
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