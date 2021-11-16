مبيعات التجزئة تهبط بالذهب وتصعد بالدولار

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر مع صعود الدولار بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.56 في المئة إلى 1852.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ الرابع عشر من يونيو عند 1876.90 دولار.
وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 1854.10 دولار للأوقية.
ونمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأسرع من المتوقع الشهر الماضي، مما يعطي الاقتصاد دفعة في بداية الربع الرابع. ودفعت تلك البيانات أيضا الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا.
وكان الذهب قفز بأكثر من اثنين في المئة منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت في أكتوبر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.87 بالمئة إلى 24.82 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1063.00 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.28 بالمئة إلى 2160.10 دولار.
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