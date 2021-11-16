الدفاع الأرمينية: وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان بوساطة روسية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه بوساطة روسية، فاعتبارا من اليوم، تم إيقاف إطلاق النار فى القسم الشرقى من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وقد استقر الوضع نسبيا.

وفى نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانبين الأرمينى والأذربيجانى، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما فى منطقة جبل كيليسالى، بعد المفاوضات التى أجراها وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، مع وزيرى دفاع البلدين.

وأضافت، فى بيان، أنه "نتيجة للاتصالات الهاتفية ، اتخذ الجانبان الأذربيجانى والأرمينى إجراءات لاستقرار الوضع، وفى الوقت الراهن توقفت الاشتباكات فى منطقة جبل كيليسالى، وعاد الوضع إلى طبيعته".

ودعا وزير الدفاع الروسى خلال اتصالين هاتفيين مع وزيرى الدفاع، الأرمينى ستيان بابيكيان، والأذربيجانى زاكير جاسانوف، كلا الجانبين إلى وقف الإجراءات التى تؤدى إلى تصعيد الموقف على الحدود بين البلدين.