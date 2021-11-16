جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه بوساطة روسية، فاعتبارا من اليوم، تم إيقاف إطلاق النار فى القسم الشرقى من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وقد استقر الوضع نسبيا.
وفى نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانبين الأرمينى والأذربيجانى، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما فى منطقة جبل كيليسالى، بعد المفاوضات التى أجراها وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، مع وزيرى دفاع البلدين.
وأضافت، فى بيان، أنه "نتيجة للاتصالات الهاتفية ، اتخذ الجانبان الأذربيجانى والأرمينى إجراءات لاستقرار الوضع، وفى الوقت الراهن توقفت الاشتباكات فى منطقة جبل كيليسالى، وعاد الوضع إلى طبيعته".
ودعا وزير الدفاع الروسى خلال اتصالين هاتفيين مع وزيرى الدفاع، الأرمينى ستيان بابيكيان، والأذربيجانى زاكير جاسانوف، كلا الجانبين إلى وقف الإجراءات التى تؤدى إلى تصعيد الموقف على الحدود بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الأرمينية: وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان بوساطة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.