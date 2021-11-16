مقتل طيار ماليزى وإصابة آخر فى تحطم طائرة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": تحطمت طائرة من طراز "هوك 108" كان على متنها شخصين فى قاعدة بتروورث الجوية. وأضاف الوزير : "فقد أحد أفراد الخدمة حياته وأصيب آخر، وأمر القوات الجوية الملكية الماليزية بتقديم تقرير مفصل على الفور والتحقيق فى سبب الحادث". وصدرت أوامر لوزارة الدفاع بتقديم المساعدة لأسر الطيارين.

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