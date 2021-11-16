مقتل 15 شخصا في هجوم لمسلحين بشمال غرب نيجيريا

قال مسؤولون حكوميون إن مسلحين قتلوا 15 شخصا في هجمات على ولاية سوكوتو بنيجيريا، على الرغم من الجهود العسكرية للقضاء على موجة من العنف في شمال غرب البلاد.
ووصف حاكم ولاية سوكوتو المهاجمين بأنهم "قطاع طرق تحولوا إلى إرهابيين"، مشيرا إلى أن الهجمات وقعت من ليل الأحد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.
ولقي 13 شخصا حتفهم في بلدة إليلا المتاخمة لجمهورية النيجر وقتل اثنان في جورونيو على بعد 76 كيلومترا شرقي عاصمة الولاية.
وشهدت الولاية ذاتها هجوما مماثلا الشهر الماضي أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل.
وندد الرئيس محمد بخاري بالهجوم، وقال إن الجيش ينشر تكنولوجيا متقدمة لتعقب المهاجمين.
وأضاف في بيان "لا بد وأن يُقابل هذا العنف المستمر وغير المبرر ضد المدنيين العزل برد عنيف من الحكومة".
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