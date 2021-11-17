موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة الجمعة 19\11\2021 والقنوات الناقلة الجولة الرابعة بالدوري

تترقب الجماهير العاشقة للفارس الأبيض ودراويش مصر موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 19\11\2021، حيث يحتضن استاد الإسماعيلية أحداث المباراة الهامة والمنتظرة، وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 – 2022، لقاء الجريحين حيث هزم الزمالك في الجولة السابقة من غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 5\3، كما خسر أيضاً دراويش مصر في الجولة السابقة ضد البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية، تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير الغاضبة.

يسعى الفارس الأبيض تحت قيادة مدربه الفرنسي “باتريس كارتيرون” نحو الفوز بالمباراة، وانتزاع الثلاث نقاط وتعويض خسارته الأخيرة أمام الأهلي، ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب الخسارة من الأهلي وبسبب الأداء السيئ في المباراة، يحتل الفارس الأبيض المركز الخامس برصيد 6 نقاط، جمعهم من ثلاث مباريات فقد استطاع الفوز في مبارتين، بينما تجرع كأس الهزيمة في مباراة واحدة أمام الأهلي.

في المقابل نادي الإسماعيلي في موقف صعب للغاية، فهو في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، وهذا الوضع لا يتناسب مع اسم وتاريخ وسمعة نادي الإسماعيلي الكبير، لذلك سوف يسعى بكل قوة للخروج من سلسلة الهزائم المتتالية في الدوري، كما يسعى لتصحيح المسار ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب سوء المستوى وضعف الأداء، يحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير في الدوري بلا أي نقاط، لذلك المباراة سوف تكون صعبة على الفريقين، الزمالك مازالت خسارته أمام الأهلي تؤرقه والإسماعيلي في وضع لا يحسد عليه.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية مباراة الزمالك القادمة في الدوري ضد الإسماعيلي، والمقرر لها الجمعة الموافق 19\11\2021، لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الخامسة ونصف 17:30 بتوقيت القاهرة، السادسة ونصف 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

كما هو معروف فإن قنوات أون تايم سبورت. هي المالكة بشكل حصري لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2021\2022. لذلك سوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة ON Time Sport 1 HD.

المباراة الزمالك – الإسماعيلي البطولة الدوري المصري الممتاز الجولة الرابعة الموعد والتوقيت الجمعة 19\11\2021 – 17:30 بتوقيت القاهرة الملعب استاد الإسماعيلية القنوات الناقلة ON Time Sport 1 HD

بطاقة مباراة الزمالك والإسماعيلي