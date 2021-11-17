موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة في الدوري الجولة الرابعة موسم 2021 – 2022

عاد الدوري المصري من جديد للإنطلاق، جماهير الساحرة المستديرة يترقبون موعد مباراة الأهلي والمقاولون القادمة، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة الموافق 19\11\2021، حيث يستضيف استاد السلام مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد المقاولون، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري المصري الممتاز، الأهلي المنتشي بفوزه الكبير على غريمه التقليدي نادي الزمالك، يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري، كما يرغب موسيماني في تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاستعانة بهم في المباريات القادمة.

يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أبناء ميت عقبة، في الجولة الثالثة من الدوري بنتيجة 5\3، يحتل أبناء الجزيرة المركز الأول برصيد 9 نقاط بعد انتهاء ثلاث جولات، فقد تمكن من الحصول على العلامة الكاملة ويرغب في الاستمرار وحصد النقاط، المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سعيد بأداء لاعبيه، وهو ما صرح به خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة القمة، لكنه يسعى لتطوير الأداء ومشاركة عدد كبير من اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في أي وقت.

في المقابل يسعى ذئاب الجبل لإحداث مفاجئة مدوية بالفوز على المارد الأحمر، وكسر سلسلة الانتصارات المتتالية ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين ندية وإثارة كبيرة، يدخل المقاولون المباراة وهو محتلاً المركز التاسع برصيد أربع نقاط، جمعهم من فوز في مباراة وتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وسريعة، مباراة تتسم بالندية والمتعة والرغبة في الحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

يحتضن استاد السلام مباراة الأهلي والمقاولون القادمة في الدوري، في الجولة الرابعة والتي سوف تنطلق اليوم الجمعة الموافق 19\11\2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز. كما أنها تمتلك نقل العديد من المباريات والبطولات التي تهم الشارع الرياضي المصري والعربي. لذلك نجد هناك بحث مكثف عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021. وازداد البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون القادمة في الدوري.

المباراة الأهلي – المقاولون البطولة الدوري المصري الممتاز الأسبوع الرابع الموعد والتوقيت الجمعة 19\11\2021 – الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة الملعب استاد السلام القنوات الناقلة أون تايم سبورت

بطاقة مباراة الأهلي والمقاولون